Вже 26 серпня найсильнішим людям нашої країни вдалося встановити світовий рекорд. Про деталі підготовки й майбутні плани в ефірі 24 каналу розповіли президент Федерації стронгмену Сергій Конюшок, володар титулу "Найсильніша людина світу" Василь Вірастюк та шестиразовий чемпіон України Олександр Лашин.

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Про підготовку до світового рекорду

Як виникла така ідея?

Сергій Конюшок: "Мрія" є символом сучасної України, потужності. Завжди хотілося взяти участь саме в цьому рекорді. Адже він справді надзвичайний, помпезний, величний. Тому обов'язково хотілося спробувати зрушити з місця найбільший літак, кинути виклик силі тяжінню й гравітації. Ця ідея давно вже вирувала в наших головах.

Василь Вірастюк: Єдиний момент, що ми ніяк не могли зловити "Мрію" вдома – на аеродромі в Гостомелі. Ось нарешті вдалося Сергію домовитися з керівництвом, вони дали ті дати, коли літак перебуватиме на місці. Спочатку ми хотіли в переддень чи День Незалежності України. Потім дати трохи перенеслися, тому саме 26 серпня.

З яким інвентарем потрібно тренуватися, щоб потім зрушити з місця "Мрію"?

Сергій Конюшок: Всі 8 богатирів, які брали участь, це вже знані атлети з величезним досвідом. Тому для кожного не вперше за собою тягнути в упряжці різні вантажі. Втім "Мрію" ми тільки вихоплювали пів року. То її ремонтували, то вона була в рейсах, то підготовка до параду на честь Дня Незалежності. Тому у нас був єдиний день, коли могли потренуватися – переддень рекорду, 25 серпня. Своєрідним тренування був Caterpillar у Кривому Розі. Ми тягнули кар'єрний самоскид – 293 тонни. І та шістка, яка там брала участь, була і в Гостомелі. Тобто важливий компонент злагодженої роботи. Те, що кожен може потягнути за собою 40 тонн – це не викликало сумніву.

Команда українських богатирів / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Василь Вірастюк: Тим паче можна згадати, що це є класичною вправою для нашого виду спорту. Вона називається "трак-пул". Тому всі тягнули раніше чи пізніше більшу або меншу вагу. Нещодавно у нас пройшов "Трак-чемпіонат", де така вправа також присутня. Кожен тренується індивідуально в себе вдома, в залах, працюючи з технікою. Але тут потрібно було відпрацювати командну тактику. Ми її змінювали, саме тому на тренуванні зробили 7 спроб. Не тільки через те, що не могли протягнути, хоча такий момент теж був. Ми ще й різні тактику пробували.

Тут важливим є й моральне налаштування. Чи були в команді такі люди, які до останнього сумнівалися?

Олександр Лашин: Сумніви були однозначно, тому що ми тільки о 20:00 виїхали після тренування. 7 спроб. У першій спробі канат розірвали, всі впали. Було хвилювання.

Василь Вірастюк: У мене запитують, чому я підходив до Богдана Ксенчука (український стронгмен – 24 канал)? Тому що в нього завжди виникають сумніви, адже він – наймолодший атлет, який брав участь у здійсненні рекорду. І в нього ще є такі хвилювання перед виступом. Був певний кіпіш, тому його потрібно було зорганізувати. Тому я йому ось так у вухо накрикував.

Що важливіше – тренування чи генетика?

Сергій Конюшок: Безумовно, генетика – це вихідні дані. Але спорт сучасний на дуже високому рівні, тому високі результати неможливі без:

правильної методичної підготовки;

тренерського штабу;

системи забезпечення.

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Але от що вирізняє стронгмен серед всіх інших силових видів спорту – у ньому найбільше проявляються морально вольові якості. Ти можеш бути мегасильним, але мусиш ще й терпіти це навантаження. Тому що у важкій атлетиці, паверліфтингу ти підняв або ні цю важку штангу. А у стронгмені це коромисло ще треба нести на швидкість. Воно пече, ламає, у тебе все хрустить, але ти повинен терпіти. І якраз тренування виснажливе проявляє цю здатність долати перешкоди, обмежувати себе в багатьох речах, у соціальному й приватному житті і йти до своєї мети.

Про розвиток стронгмену в Україні

Чи є в нас передумови для розвитку стронгмену, місця, де можна якісно тренуватися? Чи може стронгмен себе забезпечити тільки завдяки спорту?

Василь Вірастюк: Ми існуємо. Ми дуже активно розвиваємося з 2011 року – коли ми зареєстрували Федерацію стронгмену України. У 2012 році ми отримали статус "Національної федерації". Ми проводимо чемпіонати й кубки України, надаємо спортивні звання спортсменам. Тому ми розвиваємося достатньо активно. І з кожним роком додається кількість членів нашої Федерації. Тому все йде нормально, ми випускаємо свій телевізійний продукт.

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Чи виживаємо? Так, ми можемо чітко сказати, що наша Федерація існує не коштом бюджету країни. Ми від держави не беремо жодної копійки. Все, за що проводяться змагання нашої федерації – це наші партнерські угоди, які вже існують по декілька років.

Спортсмен може заробити не тільки від змагань, а й від певних угод.

Василь Вірастюк: Є ще реклама, звісно.

Сергій Конюшок: Насправді, це дуже дріб'язково, якщо спортсмен ставить собі за мету заробити на життя. Звичайно, в нас є призові, але я б не сказав, що вони такі мегапотужні, як у футболі чи інших просунутих видах спорту. Втім у чому перевага і гарний приклад нашої федерації. Завдяки тому, що спортсмени виступають, здобувають собі титули і медійність, потім це якісно відображається в їхньому соціальному житті. Якраз Олександр Лашин є депутатом Маріупольської міської ради. Василь Вірастюк вже став народним обранцем. І це підносить рівень соціального життя на інший щабель.



Сергій Конюшок, Василь Вірастюк, Олександр Лашин / Колаж 24 каналу

Василь Вірастюк: Але це вже як наслідок. Саме мотивацією для спортсмена повинні бути не матеріальне забезпечення і вигода, а спортивне визнання. Ви не зможете якісно тренуватися, коли приходиш з думкою: "Як же мені заробити". Ти повинен зосередитися на собі, на самоорганізації і на кінцевому результаті. Ось які завдання повинні бути перед спортсменами.

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