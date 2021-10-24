У задержанных изъяли оружие и заставили их покинуть район города Губен, где они "патрулировали".

Обратите внимание Германия усилила охрану границы с Польшей

Отреагировали на призыв партии

По данным следствия, группа неонацистов решила действовать после услышанных призывов праворадикальной немецкой партии "Третий путь" остановить мигрантов, попадающих в страну из Польши. У молодых людей изъяли перечные баллончики, штыки, мачете и дубинки.

Из-за инцидента десятки местных жителей вышли на своеобразные дежурства против ультраправых "патрулей".

Мы не хотим оставлять регион в распоряжение неонацистам,
– заявили организаторы дежурств.

Сейчас на немецко-польской границе работает более 800 правоохранителей, которые прибыли по распоряжению министра внутренних дел Хорста Зеехофера.

Миграция из Беларуси в Германию: главное

  • С лета 2021 года в Германии растет количество мигрантов из стран Ближнего Востока, попадающих в страны ЕС через Беларусь.
  • Поэтому Польша и Литва решили строить заборы на границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов.
  • В ЕС не исключают, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко будет использовать мигрантов как возможность дестабилизировать ситуацию в Европе.