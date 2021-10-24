У задержанных изъяли оружие и заставили их покинуть район города Губен, где они "патрулировали".
Обратите внимание Германия усилила охрану границы с Польшей
Отреагировали на призыв партии
По данным следствия, группа неонацистов решила действовать после услышанных призывов праворадикальной немецкой партии "Третий путь" остановить мигрантов, попадающих в страну из Польши. У молодых людей изъяли перечные баллончики, штыки, мачете и дубинки.
Из-за инцидента десятки местных жителей вышли на своеобразные дежурства против ультраправых "патрулей".
Мы не хотим оставлять регион в распоряжение неонацистам,
– заявили организаторы дежурств.
Сейчас на немецко-польской границе работает более 800 правоохранителей, которые прибыли по распоряжению министра внутренних дел Хорста Зеехофера.
Миграция из Беларуси в Германию: главное
- С лета 2021 года в Германии растет количество мигрантов из стран Ближнего Востока, попадающих в страны ЕС через Беларусь.
- Поэтому Польша и Литва решили строить заборы на границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов.
- В ЕС не исключают, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко будет использовать мигрантов как возможность дестабилизировать ситуацию в Европе.