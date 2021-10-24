У затриманих вилучили зброю та змусили їх покинути район міста Губен, де вони "патрулювали".

Зверніть увагу Німеччина посилила охорону кордону з Польщею

Відреагували на заклик партії

За даними слідства, група неонацистів вирішила діяти після почутих закликів праворадикальної німецької партії "Третій шлях" зупинити мігрантів, які потрапляють до країни з Польщі. У молодиків вилучили перцеві балончики, багнети, мачете та кийки.

Через інцидент десятки місцевих мешканців вийшли на своєрідні чергування проти ультраправих "патрулів".

Ми не хочемо залишати регіон у розпорядження неонацистам,

– заявили організатори чергувань.

Зараз на німецько-польському кордоні працює понад 800 правохоронців, які прибули за розпорядженням міністра внутрішніх справ Горста Зеєгофера.

Міграції з Білорусі до Німеччини: головне