Мужчин поймали, когда те выгружали из автомобилей сигареты и резиновую лодку. Они хотели доставить товар на польский берег Западного Буга.

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Контрабандисты попытались скрыться, но их остановила группа реагирования.

Получили повестки

Задержанными оказались мужчины 1997 и 2000 годов рождения. Против них оформили админпротоколы за попытку нарушения границы и злостное неповиновение правоохранителям. Впоследствии военный комиссар вручил им повестки.

В Госпогранслужбе призвали всех контрабандистов и организаторов незаконной миграции остановиться. Указали, что такие люди позорят Украину.

В то время как наши западные соседи принимают наши семьи, собирают нам гуманитарную помощь, вы переправляете на запад сигареты!? Вы позорите себя и Украину. Прекратите!,

– Написали в Госпогранслужбе.



Сигареты планировали транспортировать на лодке / Фото Госпогранслужбы