Чоловіків спіймали, коли ті вивантажували з автомобілів сигарети та гумовий човен. Вони хотіли доставити товар на польський берег Західного Буга.

До теми У Могилеві-Подільському іноземець переправляв через кордон чоловіків

Контрабандисти спробували втекти, але їх зупинила група реагування.

Отримали повістки

Затриманими виявились чоловіки 1997 і 2000 років народження. Проти них оформили адмінпротоколи за спробу порушення кордону та злісну непокору правоохоронцям. Згодом військовий комісар вручив їм повістки.

У Держприкордонслужбі закликали усіх контрабандистів та організаторів незаконної міграції зупинитися. Зазначили, що такі люди ганьблять Україну.

У той час, як наші західні сусіди приймають наші сім'ї, збирають нам гуманітарну допомогу, ви переправляєте на захід сигарети!? Ви ганьбите себе та Україну. Припиніть!,

– написали у Держприкордонслужбі.



Сигарети планували транспортувати на човні / Фото Держприкордонслужби

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