Планы российских кафиров по скорому захвату Украины провалились уже давно. Враг решил внести коррективы в направления наступления, а вот в снаряжение своего "пушечного мяса" - нет.

Российским оккупантам донимают не только наши мужественные защитники и защитницы, но и героический народ. Сама природа Украины бунтует против захватчиков и делает все, чтобы под ними горела земля. В буквальном смысле.

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Кафиры начали "гореть" от жары

Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских кафиров. У них нет абсолютно ни одного "победного" настроения – только угнетение и страх.

Один из россиян жалуется на то, что обещанной ротации не произошло. Оно и неудивительно – ВСУ ликвидировали уже более 30 тысяч кафиров, и стать просто еще одной цифрой этого безумного показателя россияне уже боятся.

Впрочем, российская армия страдает не только от нехватки ротации и больших потерь, но от жары. Они пришли "быстро захватывать Украину", но что-то пошло не по плану, и теперь наше жаркое лето начало вносить свой вклад в нашу победу.

У нас здесь такая жара началась, снабжение воды прекратилось, без воды сидим. Все нравственно подавлены. Форма какая была, такова и осталась,

– жалуется оккупант.

Что ж, если бы у российских оккупантов была хотя бы капля здравого смысла, то они бы поняли, что в Украине их ждет только смерть, а их командование не собирается думать об их обеспечении, ведь не считает целесообразным инвестировать в тех, кого они отправили на верную. смерть.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты собрались штурмовать Славянск . Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, враг уже начал сосредоточивать свои силы на атаке.

В Белгородской области возник пожар на складе для боеприпасов, взрывались снаряды для реактивных систем залпового огня. Кафиры списали событие на "опрометчивость".

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