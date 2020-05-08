Хотелось взять и кинуть чем-то в стену, – Кулеба об эвакуации украинцев из Вьетнама

МИД удалось вернуть домой более 200 тысяч украинцев из разных уголков мира во время пандемии. Самым трудным моментом глава ведомства Дмитрий Кулеба называет организацию рейса из Вьетнама.

Для эвакуации граждан ведомство быстро мобилизовалось. Работу украинского министерства отмечали и дипломаты из других стран. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в интервью LB.ua.

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Проблема возникла уже в Украине – с прохождением обсервации.

Были граждане, которые любой ценой хотели вернуться, соглашались на все, подписывали документы, а потом приезжали и резко меняли свое мнение и создавали конфликт на ровном месте,

– сказал Кулеба.

Министр, однако, соглашается, что не все места для обсервации были полностью готовыми для проживания людей.

Обратите внимание! Туристы, прибывшие рейсом с Бали, были недовольны условиями пребывания в отеле "Казацкий". Решать конфликтную ситуацию приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Несмотря на это, несколько десятков человек в начале апреля все же сбежали из обсервации.

Первый месяц министерской работы совпал с постом, а в пост я не пью. Поэтому у меня был сдерживающий фактор. Но было несколько случаев, когда хотелось что-то бросить в стену, выпустить негативную энергию.

– отметил Кулеба.

Наиболее критичным моментом в работе во время пандемии Кулеба называет организацию рейса из Вьетнама. Для того, чтобы вернуть украинцев из Хошимина, потратили много усилий. "А потом пассажиры устроили этот дебош в аэропорту, выломали дверь и обвинили во всем власть", – пояснил Кулеба.

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По словам главы МИД, в процесс возвращения украинских граждан были вовлечены несколько ведомств – Министерство иностранных дел, Мининфраструктуры, МВД, Минздрав, Минрегионстрой, Офис Президента. Порой возникали споры из-за конфликта интересов.

Мы были за то, чтобы возвращать людей, а пограничники говорили, что не нужно этого сейчас делать. Конфликтов не было. Были рабочие моменты,

– отмечает Кулеба.

Кратко о скандальном рейсе из Вьетнама