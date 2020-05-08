Хотілось взяти і кинути чимось об стіну, – Кулеба про евакуацію українців з В'єтнаму

МЗС вдалось повернути додому понад 200 тисяч українців з різних куточків світу під час пандемії. Найважчим моментом очільник відомства Дмитро Кулеба називає організацію рейсу з В'єтнаму.

Для евакуації громадян відомство швидко мобілізувалось. Роботу українського міністерства відзначали і дипломати з інших країн. Про це Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю LB.ua.

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Проблема виникла вже в Україні – з проходженням обсервації.

Були громадяни, які за будь-яку ціну хотіли повернутись, погоджувались на все, підписували документи, а потім приїжджали і різко змінювали власну думку і створювали конфлікт на рівному місці,

– сказав Кулеба.

Міністр, проте, погоджується, що не всі місця для обсервації були повністю готовими для перебування людей.

Зверніть увагу! Туристи, які прибули рейсом з Балі, були не задоволені умовами перебування в готелі "Козацький". Вирішувати конфліктну ситуацію приїжджав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Незважаючи на це, кілька десятків людей на початку квітня все ж втекли з обсервації.

Перший місяць міністерської роботи збігся з постом, а в піст я не п'ю. Тому у мене був стримувальний фактор. Але було кілька випадків, коли хотілось щось кинути в стіну, випустити негативну енергію.

– зазначив Кулеба.

Найбільш критичним моментом у роботі під час пандемії Кулеба називає організацію рейсу з В'єтнаму. Для того, аби повернути українців з Хошиміну витратили багато зусиль. "А потім пасажири влаштували цей дебош в аеропорту, виламали двері і звинуватили у всьому владу", – пояснив Кулеба.

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За словами очільника МЗС, у процесі повернення українських громадян були залучені кілька відомств – Міністерство закордонних справ, Мінінфраструктури, МВС, МОЗ, Мінрегіонбуд, Офіс Президента. Часом виникали суперечки – через конфлікт інтересів.

Ми були за те, щоб людей повертати, а прикордонники казали, що не потрібно цього зараз робити. Конфліктів не було. Були робочі моменти,

– зазначає Кулеба.

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