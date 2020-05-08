Віддав би їх у хімчистку, – Кулеба про стан відносин зі США

Після скандалу з Зеленським та імпічментом Трампа українсько-американські відносини бажають кращого, однак вони не є заморожені. Комунікація відбувається, а новий американський посол в Україні Кейт Дейтон глибоко розуміє суть процесів в оборонному секторі.

Про те, що новий посол США в Україні "дуже крутий" розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Lb.ua.

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"Новий посол США – класний мужик! Я з ним бачився кілька разів у складі групи оборонних радників. Він дуже крутий, глибоко розуміє суть процесів, що відбуваються в українському оборонному секторі. Він знає, що відбувається. У статусі радника був налаштований вкрай конструктивно й позитивно, хотів реально допомогти", – зауважив міністр.

Однак, Кулеба точно не знає, коли Дейтон прибуде до Києва. Річ у тім, що все залежить від процедур у Конгресі США: його кандидатуру повинен підтвердити Сенат. Як тільки це буде зроблено, він приїде.

Водночас, про українсько-американські відносини Кулеба розповідав не так позитивно. За його словами, наразі вони бажають кращого.

Вони не заморожені, але я б ці відносини віддав у хімчистку й повернув в очищеному блискучому вигляді. І в цьому якраз і полягає завдання дипломатів: виступити в ролі цієї хімчистки по обидва боки для того, щоби прибрати плями і зробити костюм, який буде ідеально на тобі сидіти і прекрасно виглядати,

– наголосив він.

Дипломат також додав, що наразі не бачить індикаторів, які б показували, що президент США не хоче спілкуватися з президентом Зеленським.

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