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      Трамп після року зволікань нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні

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      Трамп хоче, щоб послом в Україні був Дейтон
      Трамп хоче, щоб послом в Україні був Дейтон / Колаж 24 каналу

      Посла США в Україні не було майже рік – з травня 2019, коли з посади пішла Йованович. У травні 2020 Трамп нарешті визначився з кандидатурою та надіслав подання до Сенату. Після затвердження сенаторами офіційно надзвичайним і повноважним послом США в Україні стане Кіт Дейтон.

      Кіт Дейтон стане новим послом США в Україні

      Президент США Дональд Трамп озвучив кандидатуру людини, яку б він хотів бачити на посаді посла в Україні – мовиться про генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Про це повідомила 1 травня пресслужба Білого дому.

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      "Президент США повідомляє про внесення Кіта Дейтона на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні", – написано у повідомленні.

      Це вкрай важливий дипломатичний крок для стосунків США та України, адже посада керівника дипломатичного представництва в Києві вакантна з травня 2019 року. 

      Попереднього посла – Марі Йованович, яка обіймала цей пост з 2016 року – відкликали у Вашингтон на вимогу Трампа (на його думку, Йованович працювала на шкоду іміджу Трампа до попередніх президентських виборів у США).

      Тоді тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора, а після його відставки у січні 2020 виконувати ці обов'язки почала Крістіна Квін.

      Нагадаємо, що на посаду посла США в Україні був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер, але Трамп і раніше не приховував, що схиляється саме до кандидатури Кіта Дейтона

      Офіційно Кіт Дейтон стане надзвичайним і повноважним послом США в Україні після затвердження його кандидатури Сенатом США.

      Дейтон
      Кіт Дейтон – його кандидатуру Дональд Трамп визначив на посаду посла в Україні / Фото GCMC

      Що відомо про Кіта Дейтона?Кіт Дейтон – американський генерал-лейтенант у відставці, зараз йому 71 рік. У цей час працює директором Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла, є стратегічним радником Міністерства оборони України з 2018 року.

      Дейтон служив в армії США 40 років, був координатором із питань безпеки в Ізраїлі та Палестині, директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні, військовим аташе США в Росії. Вільно спілкується російською та німецькою мовами.

      Чому США не призначали посла в Україні цілий рік

      • Стосунки США з Україною досі в центрі пильної уваги американських політиків (це підтверджують, наприклад, у The Hill), адже саме вони спричинили початок процедури імпічменту Дональда Трампа в Конгресі.
      • Приводом та епіцентром скандалу була стенограма розмови телефоном Трампа і Президента України Володимира Зеленського, яка начебто показала, що Трамп чинив тиск на Україну, щоб розслідувати справи проти його політичних конкурентів.
      • Згодом вже під час слухань у Конгресі мовилося, що Трамп свідомо утримував фінансову військову допомогу Україні, щоб спробувати таки змусити Зеленського активізувати або поновити справи, у яких фігурує Байден (головний конкурент Трампа на виборах).
      • Утім, зрештою Трампа повністю виправдали. Зараз він стверджує, що впевнений у своїй перемозі в наступних президентських виборах у 2020. І, враховуючи важливість теми України як знакового подразника для демократів, вирішив показати, що дипломатичні стосунки між країнами – цілком у порядку
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Дональд Трамп Новини США Новини України Новини політики
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