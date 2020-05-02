Трамп після року зволікань нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні

Посла США в Україні не було майже рік – з травня 2019, коли з посади пішла Йованович. У травні 2020 Трамп нарешті визначився з кандидатурою та надіслав подання до Сенату. Після затвердження сенаторами офіційно надзвичайним і повноважним послом США в Україні стане Кіт Дейтон.

Кіт Дейтон стане новим послом США в Україні

Президент США Дональд Трамп озвучив кандидатуру людини, яку б він хотів бачити на посаді посла в Україні – мовиться про генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Про це повідомила 1 травня пресслужба Білого дому.

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"Президент США повідомляє про внесення Кіта Дейтона на посаду надзвичайного і повноважного посла в Україні", – написано у повідомленні.

Це вкрай важливий дипломатичний крок для стосунків США та України, адже посада керівника дипломатичного представництва в Києві вакантна з травня 2019 року.

Попереднього посла – Марі Йованович, яка обіймала цей пост з 2016 року – відкликали у Вашингтон на вимогу Трампа (на його думку, Йованович працювала на шкоду іміджу Трампа до попередніх президентських виборів у США).

Тоді тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора, а після його відставки у січні 2020 виконувати ці обов'язки почала Крістіна Квін.

Нагадаємо, що на посаду посла США в Україні був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер, але Трамп і раніше не приховував, що схиляється саме до кандидатури Кіта Дейтона.

Офіційно Кіт Дейтон стане надзвичайним і повноважним послом США в Україні після затвердження його кандидатури Сенатом США.



Кіт Дейтон – його кандидатуру Дональд Трамп визначив на посаду посла в Україні / Фото GCMC

Що відомо про Кіта Дейтона?Кіт Дейтон – американський генерал-лейтенант у відставці, зараз йому 71 рік. У цей час працює директором Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла, є стратегічним радником Міністерства оборони України з 2018 року.



Дейтон служив в армії США 40 років, був координатором із питань безпеки в Ізраїлі та Палестині, директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні, військовим аташе США в Росії. Вільно спілкується російською та німецькою мовами.

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