США розглядають двох кандидатів на пост посла в Україні
У Сполучених Штатів Америки є два кандидати на посаду посла в Україні. Втім президент США Дональд Трамп симпатизує кандидатурі генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.
Ще одним потенційним кандидатом на цей пост є виконуючий обов'язки помічника держсекретаря по європейських і євразійських справах Філіп Рікер, пише видання Politico.
До слова: Єльченко стане послом України у США
Рікер розглядався як заміна експосла США в Україні Марі Йованович відразу після її відставки, але у підсумку тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора.
Втім Дональду Трампу більше подобається кандидатура Кіта Дейтона, а сам генерал вже готовий приступити до роботи в Україні. Він є головним кандидатом на цей пост.
Що відомо про Кіта Дейтона?Американський генерал-лейтенант, директор Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла, стратегічний радник Міністерства оборони України з 2018 року.
Крім того, Дейтон працював військовим аташе США в Росії. Колишній військовослужбовець володіє російською мовою.
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