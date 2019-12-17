США рассматривают двух кандидатов на пост посла в Украине

У Соединенных Штатов Америки есть два кандидата на должность посла в Украине. Впрочем президент США Дональд Трамп симпатизирует кандидатуре генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона.

Еще одним потенциальным кандидатом на этот пост является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер, пишет издание Politico.

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Рикер рассматривался как замена экс-посла США в Украине Мари Йованович сразу после ее отставки, но в итоге временным поверенным США в делах Украины назначили Уильяма Тейлора.

Впрочем Дональду Трампу больше нравится кандидатура Кита Дейтона, а сам генерал уже готов приступить к работе в Украине. Он является главным кандидатом на этот пост.

Что известно про Кита Дейтона?

Американский генерал-лейтенант, директор Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, стратегический советник Министерства обороны Украины с 2018 года.



Кроме того, Дейтон работал военным атташе США в России. Бывший военнослужащий владеет русским языком.