Трамп после года проволочек наконец назвал имя нового посла США в Украине

Посла США в Украине не было почти год – с мая 2019, когда с должности ушла Йованович. В мае 2020 Трамп наконец определился с кандидатурой и направил представление в Сенат. После утверждения сенаторами официально чрезвычайным и полномочным послом США в Украине станет Кит Дейтон.

Кит Дейтон станет новым послом США в Украине

Президент США Дональд Трамп озвучил кандидатуру человека, которого бы он хотел видеть на посту посла в Украине – речь о генерал-лейтенанте в отставке Ките Дейтоне. Об этом сообщила 1 мая пресс-служба Белого дома.

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" Президент США сообщает о внесении Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине" , – говорится в сообщении.

Это крайне важный дипломатический шаг для отношений США и Украины, ведь должность руководителя дипломатического представительства в Киеве вакантна с мая 2019 года.

Предыдущего посла – Мари Йованович , которая занимала этот пост с 2016 года – отозвали в Вашингтон по требованию Трампа (по его мнению, Йованович работала в ущерб имиджу Трампа до предыдущих президентских выборов в США).

Тогда временным поверенным США по делам Украины назначили Уильяма Тейлора , а после его отставки в январе 2020 выполнять эти обязанности начала Кристина Квин.

Напомним, что на должность посла США в Украине был еще один претендент – исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер , но Трамп и ранее не скрывал, что склоняется именно к кандидатуре Кита Дейтона .

Официально Кит Дейтон станет чрезвычайным и полномочным послом США в Украине после утверждения его кандидатуры Сенатом США.



Кот Дейтон – его кандидатуру Дональд Трамп определил на должность посла в Украине / Фото GCMC

Что известно о Ките Дейтоне? Кит Дейтон – американский генерал-лейтенант в отставке, сейчас ему 71 год. В настоящее время работает директором Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, является стратегическим советником Министерства обороны Украины с 2018 года.



Дейтон служил в армии США 40 лет, был координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, директором по стратегии, планах и политике в Пентагоне, военным атташе США в России. Свободно владеет русским и немецким языками.

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