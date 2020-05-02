Трамп после года проволочек наконец назвал имя нового посла США в Украине
Посла США в Украине не было почти год – с мая 2019, когда с должности ушла Йованович. В мае 2020 Трамп наконец определился с кандидатурой и направил представление в Сенат. После утверждения сенаторами официально чрезвычайным и полномочным послом США в Украине станет Кит Дейтон.
Кит Дейтон станет новым послом США в Украине
Президент США Дональд Трамп озвучил кандидатуру человека, которого бы он хотел видеть на посту посла в Украине – речь о генерал-лейтенанте в отставке Ките Дейтоне. Об этом сообщила 1 мая пресс-служба Белого дома.
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"Президент США сообщает о внесении Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", – говорится в сообщении.
Это крайне важный дипломатический шаг для отношений США и Украины, ведь должность руководителя дипломатического представительства в Киеве вакантна с мая 2019 года.
Предыдущего посла – Мари Йованович, которая занимала этот пост с 2016 года – отозвали в Вашингтон по требованию Трампа (по его мнению, Йованович работала в ущерб имиджу Трампа до предыдущих президентских выборов в США).
Тогда временным поверенным США по делам Украины назначили Уильяма Тейлора, а после его отставки в январе 2020 выполнять эти обязанности начала Кристина Квин.
Напомним, что на должность посла США в Украине был еще один претендент – исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер, но Трамп и ранее не скрывал, что склоняется именно к кандидатуре Кита Дейтона.
Официально Кит Дейтон станет чрезвычайным и полномочным послом США в Украине после утверждения его кандидатуры Сенатом США.
Кот Дейтон – его кандидатуру Дональд Трамп определил на должность посла в Украине / Фото GCMC
Что известно о Ките Дейтоне?Кит Дейтон – американский генерал-лейтенант в отставке, сейчас ему 71 год. В настоящее время работает директором Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, является стратегическим советником Министерства обороны Украины с 2018 года.
Дейтон служил в армии США 40 лет, был координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, директором по стратегии, планах и политике в Пентагоне, военным атташе США в России. Свободно владеет русским и немецким языками.
Почему США не назначали посла в Украине целый год
- Отношения США с Украиной до сих пор в центре пристального внимания американских политиков (это подтверждают, например, в The Hill), ведь именно они вызвали начало процедуры импичмента Дональда Трампа в Конгрессе.
- Поводом и эпицентром скандала была стенограмма разговора по телефону Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, которая якобы показала, что Трамп оказывал давление на Украину, чтобы расследовать дела против его политических конкурентов.
- Впоследствии уже во время слушаний в Конгрессе говорилось, что Трамп сознательно удерживал финансовую военную помощь Украине, чтобы попытаться таки заставить Зеленского активизировать или возобновить дела, в которых фигурирует Байден (главный конкурент Трампа на выборах).
- Впрочем, в конце концов Трампа полностью оправдали. Сейчас он утверждает, что уверен в своей победе на следующих президентских выборах в 2020. И, учитывая важность темы Украины как знакового раздражителя для демократов, решил показать, что дипломатические отношения между странами – в полном порядке.