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      Представник США в Україні йде у відставку: що це означає

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      Вільям Тейлор – тимчасовий повірений у справах США в Україні / "Голос Америки"

      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор йде у відставку із початку січня 2020 року. Причина: збіг термін повноважень, адже на цій посаді можна перебувати лише 200 днів.

      Сам Вільям Тейлор розповів виданню The New York Times, що покине свій пост у посольстві в Києві через закінчення визначеного законом терміну тимчасового призначення.

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      Дійсно, згідно із законодавством США, призначені на посаду тимчасового повіреного можуть обіймати цю посаду до 200 днів.

      Адміністрація (США – 24 канал) скоро призначить постійного посла (в Україні – 24 канал),
      – наголосив Тейлор.

      Раніше у 2006 – 2009 роках Тейлор був послом США в Україні за президентства Джорджа Буша.

      Улітку 2019 Вільяма Тейлора попросили повернутися на представницьку посаду до України після несподіваної відставки колишньої пані посла США в Україні Марі Йованович.

      Що означає відставка Тейлора для України

      Марі Йованович відправили у відставку влітку 2019 року через конфлікт із політикою Державного департаменту президента Трампа. Колишня пані посол в Україні також фігурує як свідок у процедурі імпічменту Трампа.

      • Довгий час – понад пів року – США не призначали посла до України.

      Зараз США начебто прагнуть стабілізувати стосунки з Україною, щоб не давати нових приводів до скандалів на тлі процедури імпічменту Трампа. Тож тепер мовиться про призначення нового посла Білого дому в Київ.

      До теми: США розглядають двох кандидатів на пост посла в Україні

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      17 грудня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Новини США
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