Представитель США в Украине уходит в отставку: что это значит
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку с начале января 2020 года. Причина: истек срок полномочий, ведь на этой должности можно находиться только 200 дней.
Сам Уильям Тейлор рассказал The New York Times, что покинет свой пост в посольстве в Киеве из-за истечения определенного законом срока временного назначения.
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Действительно, согласно законодательству США, назначенные на должность временного поверенного могут занимать эту должность до 200 дней.
Администрация (США – 24 канал) скоро назначит постоянного посла (в Украине – 24 канал),
– отметил Тейлор.
Ранее в 2006 – 2009 годах Тейлор был послом США в Украине при президентстве Джорджа Буша.
Летом 2019 Уильяма Тейлора попросили вернуться на представительскую должность в Украину после неожиданной отставки прежнего посла США в Украине Мари Йованович.
Что означает отставка Тейлора для Украины
Мари Йованович отправили в отставку летом 2019 из-за конфликта с политикой Госдепа президента Трампа. Бывшая госпожа посол в Украине также фигурирует как свидетель в процедуре импичмента Трампа.
- Долгое время – более полугода – США не назначали посла в Украине.
Сейчас США вроде бы стремятся стабилизировать отношения с Украиной, чтобы не давать новых поводов к скандалам на фоне процедуры импичмента Трампа. И теперь идет речь о назначении нового посла Белого дома в Киев.
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