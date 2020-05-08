Отдал бы их в химчистку, – Кулеба о состоянии отношений с США

После скандала с Зеленским и импичментом Трампа украинско-американские отношения оставляют желать лучшего, однако они не заморожены. Коммуникация происходит, а новый американский посол в Украине Кейт Дейтон глубоко понимает суть процессов в оборонном секторе.

О том, что новый посол США в Украине "очень крутой" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Lb.ua.

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"Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь.", – отметил министр.

Однако, Кулеба точно не знает, когда Дейтон прибудет в Киев. Дело в том, что все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет.

В то же время, про украинско-американские отношения Кулеба рассказывал не так положительно. По его словам, сейчас они оставляют желать лучшего.

Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть,

– подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что пока не видит индикаторов, которые бы показывали, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским.

Что известно об импичменте Трампа и при чем здесь Зеленский: