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      Хотелось бы большего, – Климкин об "азовских" санкциях ЕС против России

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      Климкин отреагировал на санкции ЕС против России за ее агрессию возле Керченского пролива
      Климкин отреагировал на санкции ЕС против России за ее агрессию возле Керченского пролива / Фото из открытых источников

      Глава МИД Украины приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС о введении "азовских" санкций против россиян. При этом министр отметил, что "хотелось бы большего".

      Работа над этим вопросом продолжается, написал Климкин написал в Twitter.

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      24 канал писал, что послы Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян за захват российскими силовиками 24 украинских моряков вблизи Керченского пролива осенью 2018 года.

      Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами,
      – прокомментировал Климкин.

      "Черный список" ЕС расширят на 8 человек. Все, кто попадают под эти ограничения, не могут открывать банковские счета в Европейском Союзе, посещать страны ЕС и вести бизнес на их территории. Кроме того, счета этих лиц, которые уже открыты на территории Евросоюза, будут заморожены.

      Какие ограничения будут действовать против России до июля 2019 года?

      • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
      • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
      • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
      • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

      Что известно об агрессии России возле Керченского пролива? 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские судна и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а впоследствии отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

      В свою очередь, в Европе и США уже неоднократно призывали россиян освободить пленных украинцев. Там осуждают действия России и угрожают новыми санкциями.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Евросоюз Конфликт в Азовском море Санкции Павел Климкин
      Источник: 24 канал
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