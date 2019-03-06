Может ли Украина отказаться от прохода военных кораблей через Керченский пролив

Со времени открытой агрессии России вблизи Керченского пролива Украина не только усилила угрожающие направления межвидовыми группировками, а и предприняла ряд других мер для обеспечения обороны страны.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявил, что Украина не откажется от права свободного прохода кораблей ВМС через Керченский пролив, пишет УНИАН.

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От момента введения военного положения после открытой вооруженной атаки на катера и буксир ВМС Украины ВСУ значительно усилили оборону.

Вместе с развертыванием межвидовых группировок войск на угрожаемых направлениях мы подняли вопрос законодательного урегулирования, проверили систему логистики, отработали взаимодействие органов местной власти с подразделениями территориальной обороны,

– пояснил Муженко.

При этом глава Генштаба отметил, что проход через Керченский пролив предусмотрен морским правом.

"Международное морское право, двусторонние договоры с Россией определяют режим свободного мореплавания для украинских кораблей, в том числе и для военных. И Украина не собирается отказываться от этого своего права", – подчеркнул он.

Украина вместе с международными партнерами готовит очередной проход через Керченский пролив. Глава украинского МИД Павел Климкин уже ведет переговоры с Францией и Германией с просьбой поддержать сделку. Возможно, приобщат и Великобританию. Однако российское посольство уже угрожает Лондону – россияне не скрывают, что готовы снова открыть огонь.

Почему ситуация на Азове обострилась?5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.