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      Чи може Україна відмовитись від проходу військових кораблів через Керченську протоку

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      Україна не відмовиться від проходу військових кораблів через Керченську протоку, – Генштаб
      Україна не відмовиться від проходу військових кораблів через Керченську протоку, – Генштаб / Фото з відкритих джерел

      З часу відкритої агресії Росії поблизу Керченської протоки Україна не лише підсилила загрозливі напрямки міжвидовими угрупованнями, а й вжила низку інших заходів для забезпечення оборони країни.

      Голова Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко заявив, що Україна не відмовиться від права вільного проходу кораблів ВМС через Керченську протоку, пише УНІАН.

      Читайте також: Росія програла Україні, – військовий США про події в Азовському морі

      Від моменту запровадження воєнного стану після відкритої збройну атаку на катери та буксир ВМС України ЗСУ значно посилили оборону.

      Разом з розгортанням міжвидових угрупувань військ на загрозливих напрямках ми порушили питання законодавчого врегулювання, перевірили систему логістики, відпрацювали взаємодію органів місцевої влади з підрозділами територіальної оборони,
      – пояснив Муженко.

      При цьому голова Генштабу наголосив, що прохід через Керченську протоку передбачений морським правом.

      "Міжнародне морське право, двосторонні договори з Росією визначають режим вільного мореплавання для українських кораблів, в тому числі і для військових. І Україна не збирається відмовлятись від цього свого права", – наголосив він.

      Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію. Можливо, долучать і Велику Британію. Однак російське посольство вже погрожує Лондону – росіяни не приховують, що готові знову відкрити вогонь

      Чому ситуація на Азові загострилася?5 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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