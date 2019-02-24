Росія програла Україні, – військовий США про події в Азовському морі

Російська Федерація під час відкритої агресії проти України в Азовському морі завдала найбільшої шкоди насамперед собі. Через те, що військові РФ протаранили буксир ВМС ЗСУ на виході з Керченської протоки та захопили в полон українських моряків, весь світ дивиться на них як на дикунів.

Росіяни програли Україні в Азовському морі, а "люди мислячі думають, що вони зійшли з розуму і з ними домовлятися просто нема про що". Таку заяву зробив капітан першого ранку Військово-морських сил США Гаррі Табах в інтерв'ю "Апострофу".

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На них уже дивляться як на дикунів, які діють, як КГБ у беззаконні. У всіх є якісь принципи, за якими потрібно діяти, але тільки не у них. Коли я ще служив у Росії, то тоді були поняття, такі собі договори неписані: сім'ю не чіпати, дітей не чіпати тощо. А зараз – це свавілля, і те, що вони творили в Керченській протоці, взявши українських моряків у заручники – це повне беззаконня!

– наголосив Табах.

Капітан зізнався, що не розуміє, у якості кого Росія захопила українських моряків. Якщо вона взяла їх у полон як військових, то їх повинен судити суд, а для цього потрібно довести вчинення військового злочину.

"А його там не було з боку українських моряків. Значить, вони просто військовополонені, і їх повинні утримувати в їх у формі, при них повинен бути завжди командир. Навіть є закон "Про військовополонених". Судити в РФ їх зібралися цивільним судом. Так вони цивільні або військові? Якщо цивільні, то ви обстріляли цивільне судно. Схоже на те, що йде шизофренія", – додав військовий.

Окрім того, російські прикордонники вчинили дуже дивно і небезпечно протаранивши український корабель. Під час інциденту вони могли набагато більше пошкодити свій корабель, і тим самим піддати загрозі життя команди.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Я в американській історії жодного разу не зустрічав такого, щоб таранили корабель, тому що це дуже небезпечна річ, і ти можеш набагато більше пошкодити свій корабель, ніж корабель противника. У капітанів і моряків це просто в крові тече, що потрібно зробити все, для того щоб зберегти плавучість, живучість корабля та команди. Чесно, я був у шоці, коли це бачив, і подумав, хто командує цим катером?