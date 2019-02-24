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      Россия проиграла Украине, – военный США о событиях в Азовском море

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      Россия проиграла Украине в Азовском море
      Россия проиграла Украине в Азовском море / Фото из открытых источников

      Российская Федерация во время открытой агрессии против Украины в Азовском море нанесла большой вред прежде всего себе. Из-за того, что военные РФ протаранили буксир ВМС ВСУ на выходе из Керченского пролива и захватили в плен украинских моряков, весь мир смотрит на них как на дикарей.

      Россияне проиграли Украине в Азовском море, а "мыслящие люди думают, что они сошли с ума и с ними договариваться просто не о чем". Такое заявление сделал капитан первого утра Военно-морских сил США Гарри Табах в интервью "Апострофу".

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      На них уже смотрят как на дикарей, которые действуют, как КГБ в беззаконии. У всех есть какие-то принципы, по которым нужно действовать, но только не у них. Когда я еще служил в России, то тогда были понятия, такие себе неписаные договоры: семью не трогать, детей не трогать и тому подобное. А сейчас – это беспредел, и то, что они творили в Керченском проливе, взяв украинских моряков в заложники – это полное беззаконие!
      – отметил Табах.

      Капитан признался, что не понимает, в качестве кого Россия захватила украинских моряков. Если она взяла их в плен не как военных, то их должен судить суд, а для этого нужно доказать совершение военного преступления.

      "А его там не было со стороны украинских моряков. Значит, они просто военнопленные, и их должны содержать в их в форме, при них должен быть всегда командир. Даже есть закон "О военнопленных". Судить в РФ их собрались гражданским судом. Так они гражданские или военные? Если гражданские, то вы обстреляли гражданское судно. Похоже на то, что идет шизофрения", – добавил военный.

      Кроме того, российские пограничники поступили очень странно и опасно, протаранив украинский корабль. Во время инцидента они могли гораздо больше повредить свой корабль, и тем самым подвергнуть угрозе жизни команды.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинских портов. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      Я в американской истории ни разу не встречал такого, чтобы таранили корабль, потому что это очень опасная вещь, и ты можешь гораздо больше повредить свой корабль, чем корабль противника. У капитанов и моряков это просто в крови течет, что нужно сделать все, для того чтобы сохранить плавучесть, живучесть корабля и команды. Честно, я был в шоке, когда это видел, и подумал, кто командует этим судном?

       

      blog_ava
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      Теги: Новости США Водный транспорт Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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