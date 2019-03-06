Хотілося б більшого, – Клімкін про "азовські" санкції ЄС проти Росії

Голова МЗС України привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запровадження "азовських" санкцій проти росіян. При цьому міністр зауважив, що "хотілося б більшого".

Робота над цим питанням продовжується, написав Клімкін написав у Twitter.

Читайте також: Чи може Україна відмовитись від проходу військових кораблів через Керченську протоку

24 канал писав, що посли Євросоюзу узгодили санкції проти восьми росіян за захоплення російськими силовиками 24 українських моряків поблизу Керченської протоки восени 2018 року.

Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось б більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими європейськими і, звичайно, американськими друзями та партнерами,

– прокоментував Клімкін.

"Чорний список" ЄС розширять на 8 осіб. Усі, хто потрапляють під ці обмеження, не можуть мати відкриті банківські рахунки в Європейському Союзі, відвідувати країни ЄС і вести бізнес на їх території. Окрім того, рахунки цих осіб, які вже відкриті на території Євросоюзу, заморозять.

Які обмеження діятимуть проти Росії до липня 2019 року?

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Вітаю санкції ЄС і справжню європейську солідарність. Як завжди, хотілось б більшого. Тому продовжуємо працювати далі спільно з нашими і, звичайно, друзями та партнерами #UnitedForUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 березня 2019 р.

Що відомо про агресію Росії біля Керченської протоки? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.



Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.



Своєю чергою, у Європі та США вже неодноразово закликали росіян звільнити полонених українців. Там засуджують дії Росії і погрожують новими санкціями.