Хотинская теробщина разоружила вражескую технику собственноручно: красноречивые фото

Территориальная община поселка Хотин Сумской области собственноручно разоружила вражескую технику. Красноречивые фото уже появились в сети.

Об этом рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Его публикация в телеграме сопровождается несколькими красноречивыми фотографиями.

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Теробщина разоружила вражескую технику собственноручно

Сразу же заметим, что на сердце становится теплее, когда мы видим каждого разоруженного рашистского оккупанта. Да и подобные фотографии в очередной раз доказывают, что украинский народ не остановить.

На фотографиях, которые появились в сети, можно увидеть танк и бронетехнику, которые стоят в поле. Также можно заметить, что на танке стоят мужчины из территориальной общины. Один из них держит в руках телефон. Подозреваем, чтобы поделиться хорошей новостью с собратьями.



Вражескую технику остановили представители теробщины / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

Вражескую технику остановили представители теробщины / Фото с телеграма Дмитрия Живицкого

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