В письме Зеленская подчеркнула: в произошедшее невозможно было поверить каких-нибудь две недели назад. Но вот уже две недели российские захватчики убивают украинцев и уничтожают наши города.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Но и гибнут сами. Тысячами. Благодаря нашим надежным Вооруженным силам и в целом украинскому сопротивлению. А Кремль тем временем нагло лжет о своих потерях – якобы их почти нет.

Я свидетельствую: хоть агрессор скрывает, но потери российских военных достигают тысяч жизней. Мы создали горячую линию для российских матерей, чтобы они узнали – их сыновья не на учениях, как говорят им в Кремле, а погибают в попытках захватить Украину,

– написала на этот счет Елена Зеленская.