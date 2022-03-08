У листі Зеленська наголосила: у те, що відбулося, неможливо було повірити якихось два тижні тому. Та от вже два тижні російські загарбники вбивають українців та нищать наші міста.

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Але й гинуть самі. Тисячами. Завдяки нашим надійним Збройним силам та загалом українському опору. А Кремль тим часом нахабно бреше про свої втрати – начебто їх майже немає.

Я свідчу: хоч нападник приховує, але втрати російських військових сягають тисяч життів. Ми створили гарячу лінію для російських матерів, щоб вони дізналися – їхні сини не на навчаннях, як кажуть їм у Кремлі, а гинуть у спробах захопити Україну,

– написала з цього приводу Олена Зеленська.

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