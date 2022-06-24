Хотят использовать в своих целях: кафиры пытаются разминировать порт Бердянска

Российские кафиры пытаются разминировать порт в Бердянске. Они хотят использовать его в своих целях.

Россияне разминируют Бердянский порт "в рамках логистического обеспечения". Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 24 июня.

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Оккупанты разминируют порт в Бердянске

В рамках логистического обеспечения кафиры пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск,

– говорится в сообщении.

В общем, ситуация на Южнобужском направлении не изменилась. Враг обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу.

Также захватчики нанесли авиационный удар по позициям ВСУ в районе Белого Криницы. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага в ответ.

Ситуация на фронте: главное

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На территории Беларуси активно укрепляют позиции.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Толстодубового, Бачевского, Глухова и Мануховки Сумской области.

На Харьковском направлении россияне атаковали из артиллерии район Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп.

В Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Богородичного, Краснополья, Курульки, Червоного, Родного и Красной Поляны.

На Северодонецком направлении враг гатив из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по Лисичанску и Боровском Продолжаются бои за Северодонецк.

Оккупанты наступали возле Мирной Долины, боевые действия продолжаются. Наступление врага в районе Боровского ВСУ успешно остановили.

На Бахмутском направлении российские кафиры обстреливали позиции украинских защитников из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Враг пытается улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении враг наносил открыл огонь в районах Антоновки, Угледара и Золотой Нивы. Вражеские диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ в панике скрылись.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активные бои не зафиксированы. Россияне обстреливали позиции украинских военных в районах Авдеевки, Уманского, Веселого, Новобахмутовки, Гуляйпольского, Белогорья и Староукраинки.

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