Хотят использовать в своих целях: кафиры пытаются разминировать порт Бердянска
24 июня 2022 , 08:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские кафиры пытаются разминировать порт в Бердянске. Они хотят использовать его в своих целях.
Россияне разминируют Бердянский порт "в рамках логистического обеспечения". Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 24 июня.
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Оккупанты разминируют порт в Бердянске
В рамках логистического обеспечения кафиры пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск,
– говорится в сообщении.
В общем, ситуация на Южнобужском направлении не изменилась. Враг обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу.
Также захватчики нанесли авиационный удар по позициям ВСУ в районе Белого Криницы. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага в ответ.
Ситуация на фронте: главное
- На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На территории Беларуси активно укрепляют позиции.
- На Северском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Толстодубового, Бачевского, Глухова и Мануховки Сумской области.
- На Харьковском направлении россияне атаковали из артиллерии район Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп.
- В Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах Богородичного, Краснополья, Курульки, Червоного, Родного и Красной Поляны.
- На Северодонецком направлении враг гатив из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по Лисичанску и Боровском Продолжаются бои за Северодонецк.
- Оккупанты наступали возле Мирной Долины, боевые действия продолжаются. Наступление врага в районе Боровского ВСУ успешно остановили.
- На Бахмутском направлении российские кафиры обстреливали позиции украинских защитников из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Враг пытается улучшить тактическое положение.
- На Новопавловском направлении враг наносил открыл огонь в районах Антоновки, Угледара и Золотой Нивы. Вражеские диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ в панике скрылись.
- На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активные бои не зафиксированы. Россияне обстреливали позиции украинских военных в районах Авдеевки, Уманского, Веселого, Новобахмутовки, Гуляйпольского, Белогорья и Староукраинки.