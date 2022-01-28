Хотят отменить: у России истерика из-за заседания Совбеза ООН по Украине

США инициировали заседание Совбеза ООН, на котором планируется обсудить скопление войск России на границе с Украиной. Оно должно состояться 31 января.

Однако Москва пытается отменить открытое собрание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Читайте также Турция выполнит обязательства в рамках НАТО, если Россия вторгнется в Украину, – Эрдоган

В частности заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский устроил истерику и надеется, что члены Совбеза не поддержат проведение заседания, которое запланировано на 31 января.

К слову, 27 января постоянное представительство США при ООН запросило провести собрание Совета Безопасности по ситуации вокруг Украины. Поскольку действия России представляют угрозу международному миру и безопасности. Представитель Норвегии – председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Россия стянула войска к границам с Украиной

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

Это может вас заинтересовать – Что в голове у Путина: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.