Новый этап Российско-Украинской войны длится уже шестой день. Кроме военных объектов Россия обстреливает детские учреждения, больницы, жилищные массивы и другие гражданские объекты Чернигова, Харькова, Киева и многих других городов.

У "орков" нет ничего святого Целью стал Бабий яр: российские захватчики обстреляли место захоронений Второй мировой войны

Среди них есть и достопримечательности культурного наследия.

Почему Россия может уничтожить Софию Киевскую

Недавно Минобороны России заявило о намерении бомбить объекты СБУ в центре Киева. Это угрожает и людям, и святыням Киева.

В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками 11 века. Этот уникальный архитектурный памятник включен в Список объектов Всемирного наследия.

Любой вред или разрушение собора, нанесенные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества,

– написал Ткаченко.

Письма в ЮНЕСКО уже написали

Призываем мировое сообщество вмешаться и помочь нарушить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения! Россияне собираются уничтожить Софию Киевскую. Они стремятся уничтожить всю украинскую историю, пытаясь присвоить ее себе,

– заявил Ткаченко.