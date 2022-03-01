Новий етап Російсько-Української війни триває вже шостий день. Окрім військових об'єктів, Росія обстрілює дитячі заклади, лікарні, житлові масиви та інші цивільні об’єкти Чернігова, Харкова, Києва та багатьох інших міст.
У "орків" немає нічого святого Ціллю став Бабин яр: російські загарбники обстріляли місце поховань Другої світової війни
Серед них є і пам'ятки культурної спадщини.
Чому Росія може знищити Софію Київську
Нещодавно Міноборони Росії заявило про намір бомбардувати об'єкти СБУ в центрі Києва. Це загрожує і людям, і святиням Києва.
За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об'єктів Світової спадщини,
– написав Ткаченко.
За його словами, будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства.
Листа до ЮНЕСКО вже написали
Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення! Росіяни збираються знищити Софію Київську. Вони прагнуть знищити всю українську історію, намагаючись привласнити її собі,
– заявив Ткаченко.