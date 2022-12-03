Хотят здоровых и возвращают больных: Лисянский сообщил ужасные факты депортации детей в Россию

За 9 месяцев полномасштабного вторжения Россия прославилась самыми циничными преступлениями против человечности. В частности, на временно оккупированных территориях государство-агрессор проводит масштабную депортацию детей.

Речь не только о сиротах. Дело в том, что принудительная мобилизация унесла многих мужчин из семей – они либо убиты, либо пропали без вести. Так, россияне создают специальные комиссии по надзору за несовершеннолетними, которые лишают родительских прав и отправляют детей в Россию. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский

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"Они же знают, кого они мобилизовали. Видят - мать с ребенком. Говорят, что он не может содержать своих детей. Подали дело в суд, решение приняли, ребенок оказался где-то в Уфе",

– отмечает Павел Лисянский.

Применяют гитлеровские методы

Как утверждает Лисянский, впоследствии враждебное государство начало возвращать украденных детей. Дело в том, что с марта 2022 года они не проводили медосмотр, и оказалось, что у многих детей проблемы со здоровьем.

Семья в Подмосковье взяла ребенка, а потом приходит и говорит: "Она нам не нужна, потому что больна". Представьте, что у ребенка в голове творится? Насколько ужасно это преступление!,

– акцентирует соучредитель Института стратегических исследований и безопасности.

Правда, россияне уже нашли решение проблемы. Так, премьер-министр России подписал указ с октября о проведении диспансеризации детей перед их депортацией. Если ребенок здоров, отмечает Лисянский, тогда забирают, если нет – оставляют на временно оккупированной территории.

Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности добавил, что в настоящее время установлено около 10 мест пребывания украинских детей в России. В скором времени будет обнародован соответствующий отчет.

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