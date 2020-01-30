Хотят ли украинцы легализации оружия: опрос

В Министерстве внутренних дел всерьез задумались о легализации оружия для жителей Украины, и уже начали работу над этим. Мы же решили спросить у украинцев, как они относятся к легализации оружия в стране, и каких преимуществ и рисков ожидают от нововведения.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил, что МВД работает над вопросом легализации оружия совместно с международными партнерами. Важным для МВД является вопрос отслеживания полного жизненного цикла оружия – от момента создания до момента утилизации.

Читайте также: Легализация оружия: почему это нужно Украине и какие страны имеют разрешение

Дискуссии в обществе по поводу легализации оружия также идут уже не первый год. Одни хотят использовать оружие для самообороны, другие говорят, что наличие оружия на руках у людей приведет к новой волне агрессии в обществе.

Впрочем, ни те, ни другие не отрицают, что за время боевых действий на востоке страны почти каждый десятый украинец приобрел оружие.

Поэтому мы решили спросить украинцев, как они относятся к легализации оружия в Украине, и каких рисков и преимуществ ждут от нововведения.

Украинцы о легализации оружия: смотрите видео 24 канала