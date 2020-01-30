Чи хочуть українці легалізації зброї: опитування

У Міністерстві внутрішніх справ всерйоз задумались про легалізацію зброї для жителів України, і вже почали роботу над цим. Ми ж вирішили запитати в українців, як вони ставляться до легалізації зброї в країні, і яких переваг та ризиків очікують від нововведення.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров повідомив, що МВС працює над питанням легалізації зброї спільно з міжнародними партнерами. Важливим для МВС є питання відстежування повного життєвого циклу зброї – від моменту створення до моменту утилізації.

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Дискусії в суспільстві з приводу легалізації зброї також точаться вже не перший рік. Одні хочуть використовувати зброю для самооборони, інші кажуть, що наявність зброї на руках у людей призведе до нової хвилі агресії в суспільстві.

Втім, ні ті, ні інші не заперечують, що за час бойових дій на Сході країни чи не кожен десятий українець придбав зброю.

Тому ми вирішили запитати українців, як вони ставляться до легалізації зброї в Україні, та яких ризиків та переваг чекають від нововведення.

Українці про легалізацію зброї: дивіться відео 24 каналу