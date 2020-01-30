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      Чи хочуть українці легалізації зброї: опитування

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      Опитування: чи хочуть українці легалізації зброї / 24 канал

      У Міністерстві внутрішніх справ всерйоз задумались про легалізацію зброї для жителів України, і вже почали роботу над цим. Ми ж вирішили запитати в українців, як вони ставляться до легалізації зброї в країні, і яких переваг та ризиків очікують від нововведення.

      Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров повідомив, що МВС працює над питанням легалізації зброї спільно з міжнародними партнерами. Важливим для МВС є питання відстежування повного життєвого циклу зброї – від моменту створення до моменту утилізації. 

      Читайте також: Легалізація зброї: чому це потрібно Україні та які країни мають дозвіл

      Дискусії в суспільстві з приводу легалізації зброї також точаться вже не перший рік. Одні хочуть використовувати зброю для самооборони, інші кажуть, що наявність зброї на руках у людей призведе до нової хвилі агресії в суспільстві. 

      Втім, ні ті, ні інші не заперечують, що за час бойових дій на Сході країни чи не кожен десятий українець придбав зброю.

      Тому ми вирішили запитати українців, як вони ставляться до легалізації зброї в Україні, та яких ризиків та переваг чекають від нововведення.

      Українці про легалізацію зброї: дивіться відео 24 каналу

       

       

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Законодавство Зброя Дозвіл на зброю Міністерство внутрішніх справ
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