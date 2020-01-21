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      У МВС готують закон про легалізацію зброї: що наразі відомо

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      Легалізація зброї: у МВС готують закон

      У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що питання врегулювання незаконного та законного обігу зброї залишається для них важливим. Для цього відомство є готовим співпрацювати з міжнародними партнерами.

      Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, результатом співпраці МВС із міжнародними партнерами має стати напрацювання єдиного варіанту закону про зброю. Цей документ має відповідати європейським стандартам про врегулювання обігу зброї, передає пресслужба МВС.

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      "Документ повинен бути з чітким визначенням дефініцій. Адже одним із ризиків є питання нормативної невизначеності. Ми повинні створити чіткі правила гри, тоді нам буде простіше дотримуватися контролю за цими правилами", – додав керівник МВС.

      За його словами, у закладах вищої освіти системи МВС студенти та курсанти отримують всі необхідні знання для роботи з обігом зброї.

      "МВС формує політику у сфері протидії злочинності та забезпечені публічного порядку та безпеки, а також у захисті державного кордону. Ми підтверджуємо свою готовність виступити лідером та координатором у міжнародному проєкті контролю обігу зброї. Для нас необхідним є комплексний підхід за всім життєвим циклом зброї: від моменту її створення до моменту виведення з обігу та утилізації", – додав Гончаров.

      Зауважимо, що в Україні вже давно точаться суперечки щодо легалізації зброї. Дехто виступає за, дехто – проти, зокрема посадовці. Зрештою відповідний закон в Україні так і не ухвалили. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Зброя Дозвіл на зброю Законодавство Міністерство внутрішніх справ
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