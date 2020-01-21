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      В МВД готовят закон о легализации оружия: что сейчас известно

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      Легализация оружия: в МВД готовят закон

      В Министерстве внутренних дел заявили, что вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия остается для них важным. Для этого ведомство готово сотрудничать с международными партнерами.

      Как отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, результатом сотрудничества МВД с международными партнерами должна стать наработка единого варианта закона об оружии. Этот документ должен соответствовать европейским стандартам об урегулировании оборота оружия, передает пресс-служба МВД.

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      "Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры, тогда нам будет проще придерживаться контроля за этими правилами", – добавил руководитель МВД.

      По его словам, в учреждениях высшего образования системы МВД студенты и курсанты получают все необходимые знания для работы с оборотом оружия.

      "МВД формирует политику в сфере противодействия преступности и обеспечения публичного порядка и безопасности, а также защиты государственной границы. Мы подтверждаем свою готовность выступить лидером и координатором в международном проекте контроля оборота оружия. Нам необходим комплексный подход ко всем жизненным циклам оружия: от момента его создания до момента вывода из обращения и утилизации", – добавил Гончаров.

      Заметим, что в Украине уже давно идут споры относительно легализации оружия. Некоторые выступают за, некоторые против, в частности чиновники. В конце концов соответствующий закон в Украине так и не приняли.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Разрешение на оружие Законодательство Министерство внутренних дел
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