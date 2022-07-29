Чтобы поддержать героических людей из Новой Каховки, Бердянска, Мелитополя, Херсона, Мариуполя и других городков и сел социально-культурное мультимедийное издание Ukrainer создало проект "Храбрые города".

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"Храбрые города" – это серия коротких видеороликов об украинских городах, находящихся под временной российской оккупацией и героически сопротивляющихся. Это проект о людях, которые не нуждались ни в каком "освобождении", а теперь смело дают отпор захватчикам или временно покинули свои дома.

Мы коротко перескажем историю каждого из этих городов и покажем, как они развивались и как красивы были, пока в них не ворвалась русская армия. Все эти видеоролики – о духе этих городов и их жителях и в то же время о каждом украинце и украинке, которые сейчас не могут чувствовать себя безопасно в собственном доме,

– анонсировали авторы проекта.

Они добавили, что украинцы – едины и несгибаемы, а каждый наш город – это Украина.

Как часто будут появляться новые ролики

Ежедневно на всех социальных платформах Ukraіner будет выходить видео об одном из пяти городов. Первое видео рассказывает историю о Новой Каховке на Херсонщине.

Как Новая Каховка противостоит оккупантам

28 февраля 2022 года Новая Каховка должна была праздновать свое 70-летие, но с началом полномасштабной войны россии против Украины попала во временную оккупацию. Местные жители вышли на митинг против оккупантов – самый большой в истории города. Каждый день новокаховцы героически сопротивляются оккупантам и пытаются каждый раз напомнить, что Новая Каховка – это Украина.