Аби підтримати героїчних людей із Нової Каховки, Бердянська, Мелітополя, Херсона, Маріуполя та інших містечок і сіл соціально-культурне мультимедійне видання Ukraїner створило проєкт "Хоробрі міста".

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"Хоробрі міста" – це серія коротких відеороликів про українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією та героїчно чинять опір. Це проєкт про людей, які не потребували жодного "визволення", а тепер сміливо чинять опір загарбникам або ж тимчасово покинули свої домівки.

Ми коротко переповімо історію кожного з цих міст і покажемо, як вони розвивалися і якими красивими були, доки в них не вдерлася російська армія. Усі ці відеоролики – про дух цих міст та їхніх мешканців і водночас про кожного українця й українку, які зараз не можуть цілком безпечно почуватися у своєму домі,

– анонсували автори проєкту.

Вони додали, що українці – єдині й незламні, а кожне наше місто – це Україна.

Як часто з'являтимуться нові ролики

Щодватижні на всіх соціальних платформах Ukraїner виходитиме відео про одне з п'яти міст. Перше відео із серії розповідає історію про Нову Каховку, що на Херсонщині.

Як Нова Каховка протистоїть окупантам

28 лютого 2022 року Нова Каховка мала святкувати своє 70-річчя, але з початком повномасштабної війни Росії проти України потрапила під тимчасову окупацію. Місцеві жителі вийшли на мітинг проти окупантів — найбільший в історії міста. Щодня новокаховці героїчно чинять опір проти окупантів та намагаються щоразу нагадати, що Нова Каховка – це Україна.