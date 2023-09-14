Это подтверждение суд принял после того, как рассмотрел апелляцию религиозного общества УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева. Этот МАФ расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство.
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Храм-МАФ УПЦ МП в Киеве должны демонтировать
Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отметил, что это решение будет способствовать тому, что еще одна ячейка страны-агрессорки в центре Киева будет демонтирована. По его словам, путь к победному судебному решению был длительным и сложным.
Самовольное увлечение представителями московского патриархата участка у фундаментов Десятинной церкви началось еще в 2008 году. "Храм-киоск" был построен без разрешений в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство,
– сказал он.
Карандаев также отметил, что это самовольное здание кардинально нарушило ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь". Он подчеркнул, что в дополнение к установленным судом нарушениям московские приспешники на протяжении 14 лет безнаказанно распространяли антиукраинские нарративы, откровенно работая на страну-агрессорку.
"Это абсолютно справедливое решение суда. Спасибо юристам МКИП за проделанную масштабную работу. Спасибо коллегам из Национального музея истории Украины", – отметил Карандеев.
В заключение временный исполняющий обязанности главы Минкульта рассказал, что наше государство продолжит освобождать украинскую землю от российской нечисти. Это будет происходить как на фронте, так и в тылу.
Что известно о скандале с храмом-МАФом в Киеве
- Хозяйственный суд Киева 15 февраля вынес решение в пользу Национального музея истории Украины и МКИП о судьбе храма-МАФа УПЦ МП, расположенный на территории музея истории Украины. Да, суд обязал устранить препятствия для пользования этим земельным участком музейного комплекса.
- Это решение будет достигнуто путем снесения этого сооружения и приведения земельного участка в первоначальное состояние. Важно, что ответственность за эту задачу лежит на религиозной общине, которая будет нести соответствующие расходы.
- Стоит отметить, что строительство храма-МАФ происходило без получения каких-либо разрешений. Эта несанкционированная постройка была возведена в буферной зоне, определенной ЮНЕСКО для охраны достопримечательностей. Кроме того, размещение этого сооружения на территории музея явно противоречит его целевому назначению.