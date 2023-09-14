Это подтверждение суд принял после того, как рассмотрел апелляцию религиозного общества УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева. Этот МАФ расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство.

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Храм-МАФ УПЦ МП в Киеве должны демонтировать

Временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отметил, что это решение будет способствовать тому, что еще одна ячейка страны-агрессорки в центре Киева будет демонтирована. По его словам, путь к победному судебному решению был длительным и сложным.

Самовольное увлечение представителями московского патриархата участка у фундаментов Десятинной церкви началось еще в 2008 году. "Храм-киоск" был построен без разрешений в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство,

– сказал он.

Карандаев также отметил, что это самовольное здание кардинально нарушило ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь". Он подчеркнул, что в дополнение к установленным судом нарушениям московские приспешники на протяжении 14 лет безнаказанно распространяли антиукраинские нарративы, откровенно работая на страну-агрессорку.

"Это абсолютно справедливое решение суда. Спасибо юристам МКИП за проделанную масштабную работу. Спасибо коллегам из Национального музея истории Украины", – отметил Карандеев.

В заключение временный исполняющий обязанности главы Минкульта рассказал, что наше государство продолжит освобождать украинскую землю от российской нечисти. Это будет происходить как на фронте, так и в тылу.

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