Це підтвердження суд ухвалив після того, як розглянув апеляцію релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва. Цей МАФ розташований в буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво.

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Храм-МАФ УПЦ МП у Києві мають демонтувати

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв зазначив, що це рішення сприятиме тому, що ще один осередок країни-агресорки в центрі Києва буде демонтованим. За його словами, шлях до переможного судового рішення був тривалим і складним.

Самовільне захоплення представниками московського патріархату ділянки біля фундаментів Десятинної церкви почалося ще у 2008 році. "Храм-кіоск" був побудований без жодних дозволів в буферній зоні пам’ятки ЮНЕСКО, де заборонене будь-яке нове будівництво,

– сказав він.

Карандєєв також зауважив, що ця самочинна будівля кардинально порушила ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква". Він наголосив, що на додаток до встановлених судом порушень московські посіпаки упродовж 14 років безкарно поширювали антиукраїнські наративи відверто працюючи на країну-агресорку.

"Це абсолютно справедливе рішення суду. Дякую юристам МКІП за проведену масштабну роботу. Дякуємо колегам з Національного музею історії України", – зазначив Карандєєв.

Наостанок тимчасовий виконувач обов'язків голови Мінкульту розповів, що наша держава продовжить звільнювати українську землю від російської нечисті. Це відбуватиметься як на фронті, так і в тилу.

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