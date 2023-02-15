Однак Національний музей історії України зміг знайти управу на УПЦ МП. Суд задовольнив позов Музею, тож тепер незаконну будівлю представники московського патріархату вимушені будуть знести.

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УПЦ МП порушила статтю Земельного кодексу України

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики України, УПЦ МП побудувала свій "храм-кіоск" в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО. А це є не лише порушенням заборони нового будівництва у цій зоні, а й порушенням ансамблю історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту "а" частини 1 статті 91 Земельного кодексу,

– підкреслив Ткаченко.

Саме тому суд зобов'язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого храму.

Діяльність УПЦ МП в Україні

Зазначимо, що 19 січня Раду внесли законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. До таких, звісно, належить УПЦ МП. Його ініціатором є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука, мета цього законопроєкту № 8371 – "забезпечити духовну незалежність, не допустити розколу в суспільстві за релігійною ознакою та сприяти консолідації українського суспільства і захисту національних інтересів".

Таким подіям передували контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ МП. Під час них неодноразово виявляли речові докази зв'язків з Росією. Ба більше, у Чернівецько-Буковинської єпархії правоохоронці знайшли документи, що свідчать про російське громадянство деяких керівників єпархіальних структур.

Загалом з початку повномасштабної війни СБУ вручила десятки підозр та відкрила не одну кримінальну справу проти представників УПЦ МП. Кримінальне провадження розпочали й проти Паші "Мерседеса".