В конце мая на территории завода уже открыли первую часть пространства – клуб Temple of deer – "Храм оленя". Информации о нем мало, а в СМИ говорится о туманных "нидерландских инвесторах". Впрочем, журналисты все равно узнали, кто стоит за пафосным клубом.
К слову Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве, – "Схемы"
Арт-пространство, которое развивает Янукович-младший
Эту территорию развивают сразу три компании. И все они связаны с Александром Януковичем. Расследователи выяснили, что ими управляют из одного центра, а офисы расположены рядом.
Компания "Арсенал Инвест", бенефициаром которой он является, зарегистрирована в здании на улице Комсомола 2 – на площадях бывшего завода "Арсенал". В 2016 году появилась информация, что фирма планирует создать на Арсенальной набережной многофункциональное пространство.
В "Placebo/25" – компании, занимающейся обустройством бывшего завода – сообщили, что "Храм Оленя" не имеет отношения к проекту, о котором говорили в 2016 году. Площади в аренду взяла якобы российско-нидерландская фирма, объяснила ее представитель. Впрочем, имени владельца не раскрыли, ссылаясь на пункт о конфиденциальности.
По оценкам основателя компании BS Art Development Group Александра Басалигина, обустройство "Арсенала" под заявленную концепцию может обойтись в 200 – 500 миллионов рублей.
К 2022 году здесь планируют обустроить:
- фестивальную зону,
- фуд-маркет,
- барную улицу,
- бьюти-блок
- концепт-ритейл мебели и одежды.
На открытии ночного клуба на территории бывшего завода выступала российская диджейка.
Что известно об Александре Януковиче
- Он старший сын президента-беглеца, известный также под прозвищем "Саша Стоматолог".
- Во время правления отца имел влияние на рынке нефтепродуктов, в строительстве, дорогостроении (Донецкий облавтодор), недвижимости, земельном бизнесе, элитном судостроении, банковском деле, зерноторговле.
- Ему принадлежал в частности "Всеукраинский банк развития", из которого незаконно вывели более 2 миллиардов гривен.