В конце мая на территории завода уже открыли первую часть пространства – клуб Temple of deer – "Храм оленя". Информации о нем мало, а в СМИ говорится о туманных "нидерландских инвесторах". Впрочем, журналисты все равно узнали, кто стоит за пафосным клубом.

К слову Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве, – "Схемы"

Арт-пространство, которое развивает Янукович-младший

Эту территорию развивают сразу три компании. И все они связаны с Александром Януковичем. Расследователи выяснили, что ими управляют из одного центра, а офисы расположены рядом.

Компания "Арсенал Инвест", бенефициаром которой он является, зарегистрирована в здании на улице Комсомола 2 – на площадях бывшего завода "Арсенал". В 2016 году появилась информация, что фирма планирует создать на Арсенальной набережной многофункциональное пространство.

В "Placebo/25" – компании, занимающейся обустройством бывшего завода – сообщили, что "Храм Оленя" не имеет отношения к проекту, о котором говорили в 2016 году. Площади в аренду взяла якобы российско-нидерландская фирма, объяснила ее представитель. Впрочем, имени владельца не раскрыли, ссылаясь на пункт о конфиденциальности.

По оценкам основателя компании BS Art Development Group Александра Басалигина, обустройство "Арсенала" под заявленную концепцию может обойтись в 200 – 500 миллионов рублей.

К 2022 году здесь планируют обустроить:

фестивальную зону,

фуд-маркет,

барную улицу,

бьюти-блок

концепт-ритейл мебели и одежды.

Обратите внимание! Александр Янукович, как и его отец, после Революции Достоинства бежал в Россию. На него наложили санкции ЕС и США: его активы были заблокированы в этих странах.

На открытии ночного клуба на территории бывшего завода выступала российская диджейка.

Что известно об Александре Януковиче