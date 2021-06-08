Наприкінці травня на території заводу вже відкрили першу частину простору – клуб Temple of deer – "Храм оленя". Інформації про нього мало, а у ЗМІ йдеться про туманних "нідерландських інвесторів". Втім, журналісти все одно дізналися, хто стоїть за пафосним клубом.

До слова Фірма з орбіти сина Януковича володіє частиною елітного бізнес-центру в Москві, – "Схеми"

Артпростір, який розвиває Янукович-молодший

Цю територію розвивають одразу три компанії. І всі вони пов'язані з Олександром Януковичем. Розслідувачі з'ясували, що ними керують з одного центру, а офіси розташовані поруч.

Компанія "Арсенал Інвест", бенефіціаром якої він є, зареєстрована в будівлі на вулиці Комсомолу 2 – на площах ексзаводу "Арсенал". У 2016 році з'явилася інформація, що фірма планує створити на Арсенальній набережній багатофункційний простір.

У "Placebo/25" – компанії, що займається облаштуванням колишнього заводу – повідомили, що "Храм Оленя" не має стосунку до проєкту, про який говорили у 2016 році. Площі в оренду взяла нібито російсько-нідерландська фірма, пояснила її представниця. Втім, імені власника не розкрили, посилаючись на пункт про конфіденційність.

За оцінками засновника компанії BS Art Development Group Олександра Басалигіна, облаштування "Арсеналу" під заявлену концепцію може обійтися у 200 – 500 мільйонів рублів.

До 2022 року тут планують облаштувати:

фестивальну зону,

фуд-маркет,

барну вулицю,

б'юті-блок

концепт-рітейл меблів і одягу.

Зверніть увагу! Олександр Янукович як і його батько після Революції Гідності втік у Росію. На нього наклали санкції ЄС і США: його активи були заблоковані у цих країнах.

На відкритті нічного клубу на території колишнього заводу виступала російська діджейка.

Що відомо про Олександра Януковича