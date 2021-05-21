Беспорядки 21 мая возникли на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра на Храмовой горе.

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Беспорядки на Храмовой горе

Палестинцы собрались на молитву по случаю перемирия в мечети Аль-Акса. Некоторые граждане после молитвы остались в комплексе, чтобы отпраздновать установление мира. Палестинцы пели и скандировали лозунги, когда контингент израильской полиции вошел в комплекс и стал применять меры сдерживания толпы, в том числе светошумовые гранаты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

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Столкновения на Храмовой горе: смотрите видео

Причина столкновений

Зато издание Times of Israel объясняет, что беспорядки произошли на фоне призывов ХАМАСа о "дне гнева" в столице. Группировка остановила ракетный огонь по Израилю, и пытается продолжать беспорядки в Иерусалиме.

Полиция Иерусалима сообщила, что после молитвы сотни молодых мусульман начали беспорядки, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью. Для урегулирования ситуации на Храмовую гору прибыл полицейский спецназ. Всем мусульманам, которые не участвовали в беспорядках, дали возможность покинуть территорию. Зато задержали ориентировочно 20 человек. По разным данным пострадали несколько десятков палестинцев.

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Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС начало действовать с 2:00 21 мая. С обеих сторон сообщается, что его действительно выполняют, и обстрелы прекратились.

Перед тем стороны с 10 мая обстреливали позиции друг друга. Пострадали 12 человек в Израиле и свыше 200 палестинцев.

Схватки начались в начале мая из-за того, что израильские власти хотели выселить палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Подробнее о перемирии смотрите в видео сюжета 24 канала: