"Хр*н там, не дождутся": Бабченко забавно потроллил недоброжелателей

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко потроллил недовольных тем, что его так называемое убийство оказалось спецоперацией Службы безопасности Украины.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

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Хр*н там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав Селфи на "Абрамсе" на Тверской? Я постараюсь это сделать,

– отметил Бабченко.

Кроме того, в следующем посте, он снова забавно "извинился" перед недоброжелателями, использовав слова песни "Любо, братцы, любо".

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю... Хотел тут написать пост про хранителей морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно по их мнению не умер, но чота так пох*й", – добавил журналист.

Также, он предложил пользователям сети оставлять под его постом мемы, чтобы посмеяться.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста, которого завербовали спецслужбы России.