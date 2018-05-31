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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Хр*н там, не дочекаються": Бабченко кумедно потролив недоброзичливців

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"Восклеслий" Бабченко кумедно висміяв своїх недоброзичливців / Фото з Facebook

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко потролив незадоволених тим, що його так зване вбивство виявилося спецоперацією Служби безпеки України..

Про це журналіст написав на своїй сторінці у Facebook.

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Хр*н там. Не дочекаються. Я обіцяв померти в дев'яносто шість років, станцювавши на могилі Путіна і зробивши Селфі на "Абрамсі" на Тверській? Я постараюся це зробити,
– зазначив Бабченко.

Окрім того, у наступному пості, він знову кумедно "вибачився" перед недоброзичливцями, використавши слова пісні "Любо, братці, любо".

"Ви вже вибачте. Ви вже вибачте. Ви вже вибачте, я вам точно кажу. У наступній атаці. У наступній атаці. У наступній атаці обов'язково згорю... Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно на їхню думку не помер, але чота так пох*й", – додав журналіст.

Також, він запропонував користувачам мережі залишати під його постом меми, щоб посміятися.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста, якого завербували спецслужби Росії.

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини України Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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