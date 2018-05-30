"Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка

Ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві убили російського журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що "вбивство" Бабченка було інсценоване у рамках спецоаперації СБУ, щоб затримати організаторів замаху на нього.

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Користувачі соцмереж не стримують своєї реакції на "воскресіння" Бабченка.

Сліз щастя не стримували й колеги журналіста, які про те, що він живий, дізнались із прямого ефіру.

Інтернет-юзери жартують, що так Бабченко хотів почитати некрологи про себе, а від дружини вдома все одно дістанеться.

Те, що зараз відбувається в прямому ефірі з приводу Бабченка-це фантастика! Слава Богу! #Бабченкоживий #Неймовірно — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 травня 2018 р.

Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками! )) — Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 травня 2018 р.

Есть только один нюанс: если теперь кого-то застрелят, никто ж больше не поверит! Хотя, лучше конечно ходить на брифинги, чем на похороны. — Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 травня 2018 р.

стоит улыбается. видно, что некрологи уже почитал (love) pic.twitter.com/ZtxxodcPbS — Tonia Samsonova (@toniasamsonova) 30 травня 2018 р.

#бабченко тобi все равно пiзда (с) Любимая жена Олечка — Constantine (@sneeeeej) 30 травня 2018 р.

Как сообщают наши источники, в Кремле анонсировали перестановки в силовых ведомствах. Но это никак не связано с ожившим Бабченко. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 травня 2018 р.

Так я не понял, в деле Бабченко профессора Мориарти поймали? — Pan Doktor (@pan_dok) 30 травня 2018 р.

Аркадий Бабченко - пранкер года. — Ruslan Shakirov (@rus_shakirov8) 30 травня 2018 р.

Вернули Скрипалей и Бабченко, вернут и Крым — всегда так делаю! (@romandos) 30 травня 2018 р.

У коллег и знакомых Аркадия Аркадьевича новая проблема #Бабченко pic.twitter.com/i5bSbBwqEr — Александр Иванов (@alxndrivnv) 30 травня 2018 р.

Бабченко спойлерит четвёртых мстителей, там вот также все будет с айдонтфилсоугудами — интернетик не болей (@kudachego) 30 травня 2018 р.