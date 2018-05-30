"Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка
Ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві убили російського журналіста Аркадія Бабченка.
30 травня стало відомо, що "вбивство" Бабченка було інсценоване у рамках спецоаперації СБУ, щоб затримати організаторів замаху на нього.
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Користувачі соцмереж не стримують своєї реакції на "воскресіння" Бабченка.
Сліз щастя не стримували й колеги журналіста, які про те, що він живий, дізнались із прямого ефіру.
Інтернет-юзери жартують, що так Бабченко хотів почитати некрологи про себе, а від дружини вдома все одно дістанеться.
Джерело: 24 Канал
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