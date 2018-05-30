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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

"Аркадія в студію": реакція соцмереж на "воскресіння" Бабченка

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Аркадій Бабченко живий: реакція соцмереж
Аркадій Бабченко живий: реакція соцмереж / Фото із соцмереж

Ввечері 29 травня з'явилась інформація про те, що у Києві убили російського журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що "вбивство" Бабченка було інсценоване у рамках спецоаперації СБУ, щоб затримати організаторів замаху на нього.

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Користувачі соцмереж не стримують своєї реакції на "воскресіння" Бабченка.

Сліз щастя не стримували й колеги журналіста, які про те, що він живий, дізнались із прямого ефіру.

Інтернет-юзери жартують, що так Бабченко хотів почитати некрологи про себе, а від дружини вдома все одно дістанеться.

 

Бабченко Воскресіння

 

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти Розслідування Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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