"Аркадия в студию": реакция соцсетей на "воскрешение" Бабченко

Вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что "убийство" Бабченко было инсценировано в рамках спецоаперации СБУ, чтобы задержать организаторов покушения на него.

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Пользователи соцсетей не сдерживают своей реакции на "воскрешение" Бабченко.

Слез счастья не сдерживали и коллеги журналиста, которые о том, что он жив, узнали из прямого эфира.

Интернет-юзеры шутят, что так Бабченко хотел почитать некрологи о себе, а от жены дома все равно достанется.

Те, що зараз відбувається в прямому ефірі з приводу Бабченка-це фантастика! Слава Богу! #Бабченкоживий #Неймовірно — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 травня 2018 р.

Спасибо, конечно, но идите вы в лес с такими инсценировками! )) — Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 травня 2018 р.

Есть только один нюанс: если теперь кого-то застрелят, никто ж больше не поверит! Хотя, лучше конечно ходить на брифинги, чем на похороны. — Mustafa Nayyem (@mefimus) 30 травня 2018 р.

стоит улыбается. видно, что некрологи уже почитал (love) pic.twitter.com/ZtxxodcPbS — Tonia Samsonova (@toniasamsonova) 30 травня 2018 р.

#бабченко тобi все равно пiзда (с) Любимая жена Олечка — Constantine (@sneeeeej) 30 травня 2018 р.

Как сообщают наши источники, в Кремле анонсировали перестановки в силовых ведомствах. Но это никак не связано с ожившим Бабченко. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 травня 2018 р.

Так я не понял, в деле Бабченко профессора Мориарти поймали? — Pan Doktor (@pan_dok) 30 травня 2018 р.

Аркадий Бабченко - пранкер года. — Ruslan Shakirov (@rus_shakirov8) 30 травня 2018 р.

Вернули Скрипалей и Бабченко, вернут и Крым — всегда так делаю! (@romandos) 30 травня 2018 р.

У коллег и знакомых Аркадия Аркадьевича новая проблема #Бабченко pic.twitter.com/i5bSbBwqEr — Александр Иванов (@alxndrivnv) 30 травня 2018 р.

Бабченко спойлерит четвёртых мстителей, там вот также все будет с айдонтфилсоугудами — интернетик не болей (@kudachego) 30 травня 2018 р.

Если б не чудесное воскресение Бабченко,мы бы так и не узнали,что кошка Маргариты Симонян постоянно срет под её обеденным столом! — Aleksey Delyanov (@delyanov54) 30 травня 2018 р.