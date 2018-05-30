"Аркадия в студию": реакция соцсетей на "воскрешение" Бабченко
Вечером 29 мая появилась информация о том, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что "убийство" Бабченко было инсценировано в рамках спецоаперации СБУ, чтобы задержать организаторов покушения на него.
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Пользователи соцсетей не сдерживают своей реакции на "воскрешение" Бабченко.
Слез счастья не сдерживали и коллеги журналиста, которые о том, что он жив, узнали из прямого эфира.
Интернет-юзеры шутят, что так Бабченко хотел почитать некрологи о себе, а от жены дома все равно достанется.
Источник: 24 Канал
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