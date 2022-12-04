"Этот факт будут скрывать": СМИ пишут о целом "букете" болезней у Путина

В Кремле вовсю пытаются создать образ "сильного" и "здорового" лидера, однако Путин уже давно не подпадает под эти рамки. В частности, потому, что у диктатора сразу несколько серьезных заболеваний.

Британские СМИ со ссылкой на источники в окружении российского диктатора сообщают, что у Путина уже целый букет заболеваний. В то же время это пытаются скрыть, поэтому диктатору вкалывают различные инъекции стероидов и обезболивающих препаратов.

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"Букет" Путина

Инсайдер российских спецслужб в письме изданию The Sun сообщил, что у кремлевского диктатора диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии, которая очень быстро прогрессирует. Однако этот же инсайдер отмечает, что этот факт в Кремле будут скрывать столько, сколько смогут, а всю информацию будут отрицать.

Но кроме этого диктатор страдает раком. Скорее всего – раком поджелудочной железы. Поэтому ему делают массу инъекций, которые имеют свои побочные эффекты – боль, отеки и даже провалы в памяти. Однако в близком окружении Путина говорят и о раке простаты у диктатора.

И весь этот диктаторский "букет" проявляется даже в таких банальных вещах, как постоянный кашель, без которого не обходится ни одно выступление Путина. А еще часто диктатор часто во время выступлений держится руками за край стола, вероятно, чтобы скрыть тремор рук. Все это указывает на то, что со здоровьем у диктатора все-таки плохо.

На скорую смерть Путина рассчитывать не стоит

Еще в мае руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Путин серьезно болен, но на то, что он умрет, сегодня-завтра не стоит надеяться.

Состояние здоровья диктатора неоднократно было в поле зрения СМИ. Как и физический, так и психический. Прогнозы для диктатора не слишком оптимистичны.

Но учитывая вышеупомянутые инъекции и все меры по утаиванию проблем со здоровьем, выглядит так, что в Кремле буквально пытаются сделать все, чтобы тот не умер.