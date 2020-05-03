Хроники карантина: как у людей "едет крыша" на фоне коронавируса

В каждой стране есть свои условные Новые Санжары. Люди делают странные поступки во время пандемии коронавируса – некоторые из них имеют довольно печальные последствия.

Нам всем тяжело находиться в самоизоляции. Это настоящий вызов для каждого, однако у некоторых людей происходит помутнение рассудка, по-другому никак объяснить их поступки. 24 канал собрал истории о таких лицах.

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В Великобритании "воюют" с вышками 5G

Один из самых популярных фейков о коронавирусе о том, что 5G ослабляет иммунную систему, а другие утверждают, что вирус каким-то образом распространяются с помощью радиоволн. Большей глупости мир не слышал, но кто-то же в это поверил.

В начале апреля BBC сообщали, что в Великобритании неизвестные подожгли вышки 5G. Инциденты зафиксированы в Бирмингеме, Ливерпуле и Мерсисайде.

Интересно, что не все оборудование передавало сигнал 5G. Как пишет The Verge, вышка, которую подожгли в Бирмингеме, обеспечивала связь 2G, 3G и 4G.

В Швеции разбрасывают навоз в парках

Швеция одна из немногих европейских стран, которая отказалась от жестких мер карантина. Скандинавы противодействуют коронавирусу по-своему.

В этой стране работает общественный транспорт в обычном режиме. Детские сады и школы не закрывали. Решение о карантинных мероприятиях в детских учреждениях принимает руководство заведений.

Работодателям рекомендуется переводить работников на работу из дома, но требования делать этого нет.



Флаг Швеции / Фото FAZ

А в городе Лунд, на юге страны, местные власти придумали довольно странный способ противодействия – там распорядилась разбрасывать куриный помет в парках, чтобы люди не гуляли в них во время ежегодного весеннего фестиваля.

Защищая такое решение, председатель Комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад, сказал: "Мы получаем возможность удобрять газоны, и в то же время будет вонять и поэтому может быть не так приятно сидеть и пить пиво". Чиновник подчеркнул, что навоз из куриного помета очень вонючий.

По состоянию на 2 мая в Швеции зафиксировано более 21 тысячи случаев заболевания COVID-19 – 2653 человек умерли. Этот показатель в разы больше, чем в соседних странах, где был введен карантин – Норвегии и Финляндии. Стоит заметить, что население Швеции больше, чем в этих странах, но статистика все равно не в пользу шведов. По показателю смертности на 100 тысяч Швеция опережает даже США.

В США машинист хотел протаранить плавучий госпиталь

44-летний Эдуардо Морено в Лос-Анджелесе разогнал поезд до высокой скорости в порту, пытаясь врезаться в плавучий госпиталь. Машина сошла с рельсов и пролетела через барьеры, остановившись примерно в 230 метрах от военного корабля.

Прокуратура утверждает, что злоумышленник намеревался протаранить корабль, поскольку считает его подозрительным.

Поезд врезался в бетонный барьер в конце пути, затем в стальной барьер и ограждение из металлических цепей, проехал через парковку, далее через участок, заполненный гравием, и врезался в другую ограду. В результате аварии никто не пострадал.

Плавучий госпиталь направили в Лос-Анджелес для того, чтобы разгрузить местные больницы. Он не принимает зараженных коронавирусом, но предоставляет полный спектр медицинской помощи, включая операции, интенсивную терапию и уход для взрослых пациентов.

В Кении полицейский застрелил мальчика

В столице Кении, городе Найроби произошла трагедия. Во время комендантского часа полицейские случайно застрелили мальчика, который наблюдал за ними с балкона. Он умер в больнице от потери крови, сообщает CNN.

Мальчик вышел на балкон со своей сестрой, чтобы понаблюдать за полицейскими. По словам сестры погибшего, патрульные сначала посветили на них фонариком, а затем стали стрелять. Одна из пуль попала подростку в живот. Соседи отвезли его в госпиталь, но рана оказалась несовместима с жизнью.



Похороны мальчика в Кении / Фото: CNN

В Кении во время комендантского часа правоохранителям разрешено стрелять в нарушителей на поражение. Такая дикость.

В Иране подожгли больницу

Это произошло в конце февраля, когда в Иране только начиналось массовое заражение коронавирусом. Местные жители города Бендер-Аббас, в больницу которого доставили 10 больных из зараженного города Кума, решили сжечь клинику, сообщал телеканал Iran International. Власти Ирана официально опровергли, что такой инцидент имел место, и отказались комментировать это видео:

Ну что ж, это уже не впервые, когда представители власти Ирана врут. Напомним, что они долгое время скрывали факт поражения ракетой украинского самолета МАУ в январе 2020 года.

Коронавирусные вечеринки

В Нью-Йорк 22 человека устроили специальную вечеринку, чтобы заразить друг друга коронавирусом. Об этом написал медик из Нью-Йорка Сэм Гергис. Молодые люди наверняка не ставили своей целью доказать миру, что эта болезнь не так уж плоха, но в результате такого движа два человека погибли, еще шестеро были доставлены в реанимацию.