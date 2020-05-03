Хроніки карантину: як у людей "їде дах" на фоні коронавірусу

В кожній країні є свої умовні Нові Санжари. Люди роблять дивні вчинки під час пандемії коронавірусу – деякі з них мають доволі сумні наслідки.

Нам всім важко знаходитись в самоізоляції. Це справжній виклик для кожного, проте у деяких людей відбувається помутніння розуму, по-іншому ніяк не пояснити їх вчинки. 24 канал зібрав історії про таких осіб.

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У Великобританії "воюють" з вишками 5G

Один з найпопулярніших фейків про коронавірус про те, що 5G послаблює імунну систему, а інші стверджують, що вірус якимось чином поширюються через радіохвилі. Більшої дурні світ не чув, але хтось таки у це повірив.

На початку квітня BBC повідомляли, що у Великобританії невідомі підпалили вишки 5G. Інциденти зафіксовані в Бірмінгемі, Ліверпулі та Мерсисайді.

Цікаво, що не всі устаткування передавали сигнал 5G. Як пише The Verge, вишка, яку підпалили в Бірмінгемі, забезпечувала зв'язок 2G, 3G і 4G.

В Швеції розкидають гній в парках

Швеція одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилась від жорстких заходів карантину. Скандинави протидіють коронавірусу у свій спосіб.

В цій країні працює громадський транспорт в звичайному режимі. Дитячі садки та школи не зачиняли. Рішення про карантинні заходи в дитячих установах приймає керівництво закладів.

Роботодавцям рекомендується переводити працівників на роботу з дому, але вимоги робити цього немає.

Прапор Швеції / Фото FAZ

А у місті Лунд, що на півдні країни, місцева влада вигадала доволі дивний спосіб протидії – там розпорядилося розкидати курячий послід у парках, щоб люди не гуляли в них під час щорічного весняного фестивалю.

Захищаючи таке рішення, голова Комітету з навколишнього середовища місцевої ради Густав Лундблад, сказав: "Ми отримуємо можливість удобрювати газони, і в той же час буде смердіти і тому може бути не так приємно сидіти і пити пиво". Посадовець підкреслив, що гній з курячого посліду дуже смердючий.

Станом на 2 травня у Швеції зафіксовано більше 21 тисячі випадків захворювання на COVID-19 – 2653 людей померли. Цей показник у рази більший ніж у сусідніх країнах, де був запроваджений карантин – Норвегії та Фінляндії. Варто зауважити, що населення Швеції більше, ніж у цих країнах, але статистика все одно не на користь шведів. За показником смертності на 100 тисяч Швеція випереджає навіть США.

У США машиніст хотів протаранити плавучий госпіталь

44-річний Едуардо Морено в Лос-Анджелесі розігнав поїзд до високої швидкості у порту, намагаючись врізатися в плавучий госпіталь. Машина зійшла з рейок і вилетіла через бар'єри, зупинившись приблизно в 230 метрах від військового корабля.



Прокуратура стверджує, що зловмисник мав намір протаранити корабель, оскільки вважає його підозрілим.

Поїзд врізався в бетонний бар'єр в кінці шляху, потім в сталевий бар'єр і огорожу з металевих ланцюгів, проїхав через парковку, далі через ділянку, заповнену гравієм, і врізався в іншу огорожу. В результаті аварії ніхто не постраждав.



Плавучий госпіталь направили в Лос-Анджелес для того, щоб розвантажити місцеві лікарні. Він не приймає заражених коронавірусом, але надає повний спектр медичної допомоги, включаючи операції, інтенсивну терапію і догляд для дорослих пацієнтів.

В Кенії поліцейський застрелив хлопчика

У столиці Кенії, місті Найробі сталась трагедія. Під час комендантської години поліцейські випадково застрелили хлопчика, який спостерігав за ними з балкона. Він помер в лікарні від втрати крові, повідомляє CNN.

Хлопчик вийшов на балкон зі своєю сестрою, щоб поспостерігати за поліцейськими. За словами сестри загиблого, патрульні спочатку посвітили на них ліхтариком, а потім стали стріляти. Одна з куль потрапила підлітку в живіт. Сусіди відвезли його в госпіталь, але рана виявилася несумісна з життям.

Поховання хлопчика в Кенії / фото: CNN



В Кенії під час комендантської години правоохоронцям дозволено стріляти в порушників на ураження. Така дикість.

В Ірані підпалили лікарню

Це сталось в кінці лютого, коли в Ірані тільки починалося масове зараження коронавірусом. Місцеві жителі міста Бендер-Аббас, в лікарню якого доставили 10 хворих з зараженого міста Кума, вирішили спалити клініку, повідомляв телеканал Iran International. Влада Ірану офіційно спростувала, що такий інцидент мав місце, і відмовилися коментувати це відео:

Ну що ж, це вже не перше, коли представники влади Ірану брешуть. Нагадаємо, що вони довгий час приховували факт збиття українського літака МАУ у січні 2020 року.

Коронавірусні вечірки

В місті Нью-Йорк 22 людини влаштували спеціальну вечірку, щоб заразити один одного коронавірусом. Про це написав медик з Нью-Йорка Сем Гергіс. Молоді люди напевно мали не меті довести світу, що ця хвороба не така й страшна, але у результаті такого двіжу двоє людей померли, ще шестеро були доставлені у реанімацію.