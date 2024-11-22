01:46, 22 ноября

Аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продолжают продвигаться на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.

В частности, оккупанты продвинулись в Курахово и оккупировали Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. То есть россияне продолжают реализовывать свой план по захвату и окружению города.